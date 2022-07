Atelier Emblema : Satge mosaïque 2022 Marcillé Marcillé Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Marcillé

Atelier Emblema : Satge mosaïque 2022 Marcillé, 12 septembre 2022, Marcillé. Atelier Emblema : Satge mosaïque 2022

6 Rue de la Mosaïque Marcillé Deux-Sèvres OT Pays Mellois

2022-09-12 – 2022-09-17 Marcillé

Deux-Sèvres Marcillé EUR 450 Atelier Emblema : Satge mosaïque 2022 Du lundi 12 septembre 2022 au samedi 17 septembre 2022 (sous réserve des mesures gouvernementales face au coronavirus) Deux niveaux de stage peuvent se dérouler simultanément, stage mosaïque de niveau 1 et stage mosaïque de niveau 2. Stage d’initiation à la mosaïque antique

Stage de mosaïque de création personnelle Nombre de participants : 6

Coût du stage : 450 € comprenant : 40 heures d’enseignement.

6 repas de midi.

Mise à disposition de l’outillage.

Matériaux et remise de l’œuvre réalisée par chaque stagiaire. Il est possible d’organiser un stage de mosaïque à la demande, toute l’année, pour un groupe constitué de 3 personnes minimum. Prendre contact pour définir les dates ! Atelier Emblema : Satge mosaïque 2022 Du lundi 12 septembre 2022 au samedi 17 septembre 2022 (sous réserve des mesures gouvernementales face au coronavirus) +33 5 49 27 20 43 Atelier Emblema : Satge mosaïque 2022 Du lundi 12 septembre 2022 au samedi 17 septembre 2022 (sous réserve des mesures gouvernementales face au coronavirus) Deux niveaux de stage peuvent se dérouler simultanément, stage mosaïque de niveau 1 et stage mosaïque de niveau 2. Stage d’initiation à la mosaïque antique

Stage de mosaïque de création personnelle Nombre de participants : 6

Coût du stage : 450 € comprenant : 40 heures d’enseignement.

6 repas de midi.

Mise à disposition de l’outillage.

Matériaux et remise de l’œuvre réalisée par chaque stagiaire. Il est possible d’organiser un stage de mosaïque à la demande, toute l’année, pour un groupe constitué de 3 personnes minimum. Prendre contact pour définir les dates ! Office de Tourisme du Pays Mellois

Marcillé

dernière mise à jour : 2022-06-30 par OT Pays Mellois

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Marcillé Autres Lieu Marcillé Adresse 6 Rue de la Mosaïque Marcillé Deux-Sèvres OT Pays Mellois Ville Marcillé lieuville Marcillé Departement Deux-Sèvres

Marcillé Marcillé Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marcille/

Atelier Emblema : Satge mosaïque 2022 Marcillé 2022-09-12 was last modified: by Atelier Emblema : Satge mosaïque 2022 Marcillé Marcillé 12 septembre 2022 6 Rue de la Mosaïque Marcillé Deux-Sèvres OT Pays Mellois

Marcillé Deux-Sèvres