2022-07-18 – 2022-07-23 EUR 450 Atelier Emblema : Satge mosaïque 2022 Du lundi 18 juillet 2022 au samedi 23 juillet 2022 Deux niveaux de stage peuvent se dérouler simultanément, stage mosaïque de niveau 1 et stage mosaïque de niveau 2. Stage d’initiation à la mosaïque antique

Stage de mosaïque de création personnelle Nombre de participants : 6

Coût du stage : 450 € comprenant : 40 heures d’enseignement.

6 repas de midi.

Mise à disposition de l’outillage.

Matériaux et remise de l'œuvre réalisée par chaque stagiaire. Il est possible d'organiser un stage de mosaïque à la demande, toute l'année, pour un groupe constitué de 3 personnes minimum. Prendre contact pour définir les dates !

