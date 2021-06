Évreux Musée d'art,d'histoire et d'archéologie Eure, Évreux Atelier « Emballer une œuvre : mode d’emploi » Musée d’art,d’histoire et d’archéologie Évreux Catégories d’évènement: Eure

Venez découvrir les gestes et les techniques d’emballage et de protection des objets d’art en compagnie de Laura Gosse, régisseuse des collections du musée d’Evreux.

Atelier de démonstration en continu, accès libre

Déplacer ou transporter un objet du patrimoine ce n’est pas aussi simple qu’on imagine Musée d’art,d’histoire et d’archéologie 6 rue Charles-Corbeau, 27000 Evreux Évreux Le Clos au Duc Eure

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T17:00:00

