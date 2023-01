Portes ouvertes à l’atelier d’émaux sur lave atelier émail et merveilles Jenzat Catégories d’Évènement: Allier

Portes ouvertes à l'atelier d'émaux sur lave 1 et 2 avril atelier émail et merveilles Visite de l'atelier, présentation de la lave, explications sur les techniques de décor et la cuisson des émaux, démonstration handicap moteur mi atelier émail et merveilles 2 route du moulin infernal 03800 Jenzat Jenzat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes En visitant l'atelier, vous pourrez comprendre toutes les étapes de la fabrication d'un objet en lave émaillée : la découpe de la lave, le façonnage, le décor, la pose des émaux, la cuisson, les finitions…

Vous aurez un aperçu grâce à une exposition de photos sur l’histoire de ce métier et des réalisations possibles.

La lave émaillée est présente sur nos routes, sur nos sites historiques et touristiques, dans nos maisons, sur nos murs…

Une démonstration vous permettra de visualiser le geste, et enfin la salle d’exposition vous montrera quelques possibilités qu’offre cet artisanat, typiquement auvergnat.

A bientôt !

