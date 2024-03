Atelier éloquence et techniques argumentaires pour convaincre autour de la protection de l’environnement avec Mariem Naoui Maison écocitoyenne Bordeaux, dimanche 31 mars 2024.

Atelier éloquence et techniques argumentaires pour convaincre autour de la protection de l’environnement avec Mariem Naoui « Le réchauffement climatique ? Je n’y crois pas, la nature a déjà connu des changements ! », « Pourquoi tu manges plus du tout/moins de viande ? Tu mets ton corps en carence ! », « C’est les… Dimanche 31 mars, 14h00 Maison écocitoyenne Gratuit, sur inscription

…multinationales les responsables du dérèglement climatique : je ne vois pas comment je peux changer quoi que ce soit.. », etc…

Avez-vous déjà entendu cela ?

Nous aussi.

Beaucoup de ces discours sont creusés par un manque de connaissances et d’arguments.

D’un autre côté… comment argumenter et débattre en faveur de l’écocitoyenneté si on n’est pas forcément à l’aise à l’oral ?

Via cet atelier Mariem Naoui, médiatrice scientifique, bénévole engagée dans l’ONG Surfrider Foundation et coach en prise de parole en public, vous partagera des techniques d’argumentaires, de gestion des émotions et de techniques oratoires pour optimiser la communication entre vous et votre interlocuteur (proches, famille, amis, collègues, clients, etc…) et ainsi renforcer votre sensibilisation à la protection de

l’environnement.

Tout public, à partir de 16 ans

Sur inscription

Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine