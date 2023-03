Portes ouvertes à l’atelier ! Venez découvrir le travail du cuir ! Atelier Elisa Bonté Plessis-Saint-Benoist Catégories d’Évènement: Essonne

Portes ouvertes à l’atelier ! Venez découvrir le travail du cuir ! Atelier Elisa Bonté, 29 mars 2023, Plessis-Saint-Benoist. Portes ouvertes à l’atelier ! Venez découvrir le travail du cuir ! 29 mars – 2 avril Atelier Elisa Bonté Je m’appelle Elisa Bonté et je suis sellier harnacheur diplômée.

Installée au sud de l’Ile de France depuis 2019, mon atelier est dédié au travail du cuir.

Je suis passionnée d’équitation depuis de nombreuses années et ai toujours eu le goût du travail manuel. Tout naturellement, j’ai souhaité allier mes 2 passions : Je suis artisan sellier, formée dans le respect de la tradition de la sellerie equestre française. Dans mon atelier, entouré de l’odeur du cuir, je vous accueillerai avec plaisir pour vous faire découvrir mon métier, les différents cuirs qui peuvent être travaillés, et les choix à faire en fonction de l’usage.

Vous pourrez aussi apprendre à connaître les outils traditionnels utilisés.

Pour ceux qui veulent essayer ! toucher la matière et les outils, je vous propose sur inscription un atelier durant lequel nous réaliserons ensemble un petit porte clé avec lequel vous pourrez repartir.

Cette inititation vous permettra d’appréhender le travail du cuir. L’atelier sera ouvert de 10h à 12h – 14h à 17h30 le mercredi 29 mars, le samedi 1er et le dimanche 2 Avril pour les Journées Européennes des Métiers d’Art. Les ateliers d’initiation sur inscription obligatoire auront lieu : Mercredi 29/03 : 15h-16h30

Samedi 1/04 : 15h-16h30

Dimanche 2/04 : 15h-16h30 * Le nombre de places est limitée – Pensez à vous inscrire ! Atelier Elisa Bonté 1 rue de Dourdan 91410 Plesssis Saint Benoist Plessis-Saint-Benoist 91410 Essonne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « atelierelisabonte@tutanota.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06.95.50.99.11 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/atelierelisabonte »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-29T10:00:00+02:00 – 2023-03-29T12:00:00+02:00

2023-04-02T14:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 cuir artisanat Elisa Bonté

