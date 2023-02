Découvrez les formations de bijouterie à l’atelier Elemento à Paris Atelier Elemento 75020 Catégorie d’Évènement: 75020

L'association Elemento a été créée afin de rendre accessible l'apprentissage de la bijouterie et de dynamiser sa pratique dans un esprit d'entraide et de partage.

Grâce aux formats de ses activités, Elemento se veut être une porte d’entrée et une passerelle vers le monde créatif de la fabrication artisanale et de la bijouterie.

Dans cette époque où tout se dématérialise, les métiers basés sur la maîtrise du geste contribuant à l’épanouissement personnel reprennent sens.

Faire par soi-même prend une valeur particulière dans un monde où la production délocalisée est majoritaire. Les métiers font partie du patrimoine vivant et c’est grâce à la transmission que nous pouvons les faire perdurer. Formation aux métiers de la bijouterie Venez découvrir notre atelier et rencontrer les enseignants qui vous montreront l’environnement de travail d’un atelier de bijouterie.

Il y aura des démonstrations et un jeu de pistes pour les enfants !

