Atelier ELEGIE céramique “numérique”, portes ouvertes Atelier ELEGIE Châtenay-Malabry Catégories d’Évènement: Châtenay-Malabry

Hauts-de-Seine

Atelier ELEGIE céramique “numérique”, portes ouvertes Atelier ELEGIE, 29 mars 2023, Châtenay-Malabry. Atelier ELEGIE céramique “numérique”, portes ouvertes 29 mars – 2 avril Atelier ELEGIE Découverte de l’impression 3D au service de la conception de céramique contemporaine. Parcours explicatif de la conception de l’objet en grès ou porcelaine et de sa réalisation. handicap moteur,handicap psychique mi;pi Atelier ELEGIE 2 rue du professeur Fleming 92290 Châtenay-Malabry Châtenay-Malabry 92290 Hauts-de-Seine Île-de-France Ces Journées Européennes des Métiers d’Art peuvent-être pour vous, l’occasion de découvrir les étapes de la conception et de la réalisation de sculptures céramiques 3D ou de petits objets de décoration de la vie quotidienne (vases, pots …) :

– Conception,

– Codage,

– Impression,

– Intervention de la main de l’artiste, visualisation de l’objet terminé.

Vous êtes invités à assister à deux sessions par jour de démonstration d’impression 3D à 11h00 et 14H00 le samedi 1er et dimanche 2 avril.

En dehors de ces horaires nous serons présents pour vous faire visiter l’atelier et repondre à vos questions.

Possibilités de démonstrations le 29 et 30 mars uniquement sur rendez-vous.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-29T14:00:00+02:00

2023-04-02T19:00:00+02:00 elegie

Détails Catégories d’Évènement: Châtenay-Malabry, Hauts-de-Seine Autres Lieu Atelier ELEGIE Adresse 2 rue du professeur Fleming 92290 Châtenay-Malabry Ville Châtenay-Malabry lieuville Atelier ELEGIE Châtenay-Malabry Departement Hauts-de-Seine

Atelier ELEGIE Châtenay-Malabry Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chatenay-malabry/

Atelier ELEGIE céramique “numérique”, portes ouvertes Atelier ELEGIE 2023-03-29 was last modified: by Atelier ELEGIE céramique “numérique”, portes ouvertes Atelier ELEGIE Atelier ELEGIE 29 mars 2023 Atelier ELEGIE Châtenay-Malabry Châtenay-Malabry

Châtenay-Malabry Hauts-de-Seine