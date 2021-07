Corrençon-en-Vercors Corrençon-en-Vercors Corrençon-en-Vercors, Isère Atelier Ekilibre au Clariant Corrençon-en-Vercors Corrençon-en-Vercors Catégories d’évènement: Corrençon-en-Vercors

Corrençon-en-Vercors Isère Corrençon-en-Vercors EUR 12 12 Séance de détente corporelle en forêt sur des bases de stretching, de yoga simple et de Qi-Qong. Assouplissements des articulations, exercices d’équilibre et d’étirements simples, auto-massages Shiatsu, enfin respirations lentes. fabien.dreveton@motus-ekilibres.com +33 6 18 01 65 22 https://motus-ekilibres.com/ dernière mise à jour : 2021-07-05 par Office de Tourisme de Corrençon en Vercors

