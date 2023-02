Un temps suspendu Atelier Edith Bellod, 30 mars 2023, Paris.

Genèse d’un objet unique

Temps suspendu….

… ou la genèse d’un objet unique

L’atelier, en fond de cour, tout près du cimetière du Père Lachaise, transporte le visiteur vers un univers paisible où le temps est comme suspendu.

C’est là que sont élaborées des pièces de porcelaine destinées aux arts de la table et à la bijouterie.

Ici, chaque forme est travaillée avec soin. Les pièces en noir et blanc sont soulignées d’un trait de graphite, comme s’il s’agissait d’un croquis enlevé. Les pièces colorées sont issues de gammes vives et joyeuses qui égayent le quotidien.

La matière, une porcelaine blanche et translucide, fine comme du papier, sublime les couleurs et accompagne le dessin. Son toucher, particulièrement doux, participe à la sensation de bien-être lorsqu’elle est manipulée.

De son état liquide, elle est travaillée sous forme de coulage et nécessite au préalable la fabrication de moules en plâtre.

Lors des Journées Européennes des Métiers d’Art, il sera possible de suivre tout le processus de fabrication. L’élaboration première d’une forme en argile, la présentation de différentes sortes de moules, la réalisation d’une pièce avec le coulage de la porcelaine, et enfin la présentation des fours pour la partie cuisson.

Seront également présentés les outils nécessaires à la fabrication des bijoux, établi, poste de soudure, lamineuse, fileuse, etc.

Cette visite devrait permettre de mieux comprendre la spécificité de chaque pièce et qui sait, d’établir un lien personnel avec certaines d’entre d’elles.

