Atelier Ectaetera Création – Journées européennes des Métiers d’Art Bourg-lès-Valence Bourg-lès-Valence Catégories d’évènement: Bourg-lès-Valence

Drôme

Atelier Ectaetera Création – Journées européennes des Métiers d’Art Bourg-lès-Valence, 2 avril 2022, Bourg-lès-Valence. Atelier Ectaetera Création – Journées européennes des Métiers d’Art Bourg-lès-Valence

2022-04-02 – 2022-04-03

Bourg-lès-Valence Drôme Sophie Duchamp – Bijoutière en métaux précieux (argent en filigrane).



Visite, exposition, démonstrations, échanges autour de la bijouterie

et la technique du filigrane… un héritage colombien. +33 6 66 23 66 21 https://etcaeteracreation.com/ Bourg-lès-Valence

dernière mise à jour : 2022-03-09 par

Détails Catégories d’évènement: Bourg-lès-Valence, Drôme Autres Lieu Bourg-lès-Valence Adresse Ville Bourg-lès-Valence lieuville Bourg-lès-Valence Departement Drôme

Bourg-lès-Valence Bourg-lès-Valence Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bourg-les-valence/

Atelier Ectaetera Création – Journées européennes des Métiers d’Art Bourg-lès-Valence 2022-04-02 was last modified: by Atelier Ectaetera Création – Journées européennes des Métiers d’Art Bourg-lès-Valence Bourg-lès-Valence 2 avril 2022 Bourg-lès-Valence Drôme

Bourg-lès-Valence Drôme