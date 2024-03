Atelier « écriture training respiratoire et vocal » Saint-Jean-le-Thomas, vendredi 12 avril 2024.

Atelier « écriture training respiratoire et vocal » Saint-Jean-le-Thomas Manche

Vendredi

Donnez du souffle à vos écrits !

Amélie Richir, écrivain-biographe, et Lionel Robert, professeur-comédien, s’associent pour proposer un atelier autour de la dynamique du souffle dans un cadre serein et arboré, au sein de la baie du Mont Saint-Michel.

Amélie et Lionel vous inviteront tour à tour à expérimenter la gymnastique respiratoire et l’écriture. Le thème central le souffle, du premier au dernier, il rythmera le week-end. Pour écrire et bien dire vos textes, des consignes et des conseils vous seront donnés par les deux animateurs. Une marche créative et régénérante est programmée ainsi qu’une veillée. Bienveillance, respect, partage sont les maitres mots de cet atelier dont les objectifs sont les suivants

Dans cet atelier de Souffle, nous allons pratiquer :

– Des exercices adaptés aux possibilités de chacun (gymnastique respiratoire)

– Souffler dans des ballons et dans une anche (petit sifflet qui permettra de quantifier la capacité respiratoire de chacun et l’étroitesse de la colonne d’air).

– Nous apprendrons à mieux nous ventiler lors d’une marche en nature

– Une chanson,

– Donner vie et vérité lors de la lecture de nos écrits, avec une voix expressive qui s’enrichit par la ventilation ; ainsi le timbre s’éclaircit, la voix prend corps sans effet vocal.

Et aussi :

– Découvrir des techniques d’écriture

– Ecrire un corpus de textes

– Prendre conscience des bienfaits du souffle pour la santé

– Trouver son souffle intérieur, s’ancrer

– Devenir un membre actif d’une famille d’écriture

– Partager, prendre confiance en soi et en son écriture

Informations et inscriptions 06 82 85 79 57.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12

fin : 2024-04-14

L’Etoile de la Mer

Saint-Jean-le-Thomas 50530 Manche Normandie

