7 avril 2022, Paris. payant 50€ par personne

Avec cet atelier j’allie mes deux passions, l’écriture et le thé. Consultante en communication digitale, je suis également la fondatrice de DiviniThé. Je propose des ateliers de dégustation de thé qui s’inspirent de l’oenologie. En 2018, j’ai rédigé un dossier sur l’autoédition pour le livre “Devenir écrivain” d’Alain André, paru aux éditions Leducs. Une façon originale d’aborder l’écriture créative en puisant son inspiration dans le thé ! Explorez votre propre voix,déployez votre imaginaire en vous laissant surprendre par une approche sensorielle unique qui vous aidera à franchir le pas de l’écriture. Déroulé de l’atelier thé & écriture : – Découverte de la dégustation du thé – Sessions d’écriture inspirées de l’univers du thé et d’extraits de romans – Temps de lecture et d’échange autour des textes 4 rue tronchet 75008 Paris Contact : https://folo.me/ 0184800301 laia@folo.me https://www.facebook.com/FOLOnetwork/ https://www.facebook.com/FOLOnetwork/ https://folo.me/activities/5e3a863357c4df11c5736a3e

