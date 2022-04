Atelier écriture Saint-Renan, 20 mai 2022, Saint-Renan.

Atelier écriture Rue Le Gonidec Médiathèque Saint-Renan

2022-05-20 17:30:00 – 2022-05-20 Rue Le Gonidec Médiathèque

Saint-Renan Finistère

Animé par Alina. Une invitation à l’écriture, pour ne plus

avoir peur des mots et les laisser nous révéler ce qu’ils

veulent exprimer. Un atelier sous le signe de l’écoute et de

la bienveillance. Pour des premiers pas dans le domaine

de l’écrit avec un accompagnement attentif. Sur inscription. Pour grands ados et adultes.

+33 2 98 32 30 20

