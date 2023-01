Atelier Ecriture Atelier Ecriture Saint-Pierre-Aigle Catégories d’Évènement: Aisne

Atelier Ecriture Vendredi 27 janvier, 14h30 Atelier Ecriture rue du Jardin 02600 St Pierre Aigle Saint-Pierre-Aigle 02600 Aisne Hauts-de-France Les lieux tournent chez chaque participants, à domicile

Atelier composé d’anciens professeurs de français à la retraite Rencontre une fois par semaine le vendredi après midi Rencontres et discussion autour des 10 mots

jeux et échanges d’idées

ateliers de composition

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-27T14:30:00+01:00

2023-01-27T16:30:00+01:00 café pluche

