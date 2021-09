Martres-Tolosane Accueil jeune Haute-Garonne, Martres-Tolosane Atelier écriture Rap / Slam Accueil jeune Martres-Tolosane Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Viens t’exprimer tous les mercredis après-midi à l’accueil jeunes de Martres-Tolosane (Avenue des Pyrénées, face à la gendarmerie). De l’écriture à l’enregistrement, viens découvrir l’art de jouer avec les mots, d’envoyer des textes qui claquent ou bien d’expérimenter des techniques de prises de son et d’images. Tu veux prendre part au projet? Rendez-vous le mercredi 8 septembre, à partir de 14h30 à l’accueil jeune. Conception home studio, enregistrement clip vidéo Accueil jeune Avenue des Pyrénées 31220 Martres-Tolosane Martres-Tolosane Haute-Garonne

