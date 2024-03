Atelier écriture pour les enfants de 6 à 11 ans Espace de la Gare Argelès-Gazost, mercredi 13 mars 2024.

Viens nous rejoindre et t’amuser avec nous. Atelier animé par Christelle et Carole de l’association Des mots pour le dire.

Tu aimes inventer des histoires, tu aimes écrire, tu aimes jouer avec les mots, alors cet atelier est pour toi.

L’Espace de la Gare d’Argelès-Gazost propose en partenariat avec l’association des mots pour le dire un atelier d’écriture. Participation de 3 €. Information et réservation au 07.83.47.34.22. 3 3 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-13 10:30:00

fin : 2024-03-13 12:00:00

Espace de la Gare ARGELES-GAZOST

Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie

