[Atelier] Écriture poétique Dieppe, 2 février 2023, Dieppe .

11 Avenue Normandie Sussex Dieppe 76200

2023-02-02 19:00:00 – 2023-02-02

Prenez votre plus belle plume et essayez vous à l’écriture poétique à l’occasion de cet atelier encadré par Thierry Duchaussoy, auteur et interprète.

