2022-05-17 18:00:00 – 2022-05-17 20:00:00
Rabodanges 2 rue de la Pommeraie

Putanges-le-Lac Orne Les mots sont un ensemble de signes. Ils ont une valeur symbolique et musicale. Ils nous caractérisent, nous enchantent, nous réjouissent. C'est avec eux que nous tissons notre relation aux autres, au monde. Vous avez envie : n- de démarrer un écrit, une lettre d'amour, un haïku, une chanson, de mettre en mots, en forme, en couleur, un évènement de votre vie nJ'offre cet espace de liberté pour que les mots jaillissent, ensemble, avec le soutien du groupe. Un espace où votre créativité peut fleurir paisiblement. nNous lirons les textes à voix haute afin d'en ressentir leurs effets.» Prix : 20€ ou 30Du (monnaie libre), prix mixte également, par participant. nPour vous inscrire, contactez Catherine par mail : catherine.baudry5@orange.fr

