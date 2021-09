Paris On line île de France, Paris ATELIER ECRITURE ONLINE, MERCREDIS et/ou JEUDIS SOIR On line Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

ATELIER ECRITURE ONLINE, MERCREDIS et/ou JEUDIS SOIR On line, 22 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 22 septembre 2021 au 31 août 2022 :

jeudi de 19h à 21h30

et mercredi de 19h à 21h30

et samedi de 14h à 18h

payant

ATELIER ECRITURE PARTAGE ON LINE Les jeudis et mercredis soir Une autre manière de se rencontrer ! Rencontre écriture partagée ON Line Une autre manière de se rencontrer ! Premiers ateliers à partir de septembre : MERCREDI 22 SEPTEMBRE de 19h à 21h30

et toutes les semaines

THÈME AUTOBIOGRAPHIE/AUTOFICTION JEUDI 23 SEPTEMBRE de 19h à 21h30

et toutes les deux semaines

THÈME FICTION Les groupes sont déjà composé de 6 à 8 participants, débutants comme initiés venant de différentes villes L’atelier d’écriture vous invite au partage, celui des libertés et des imaginaires. Il vous invite à créer des textes littéraires brefs, entre autres. Vous apprivoisez des procédés de construction et de style, approfondissez le genre qui vous ressemble le plus. Une attention particulière est ici apportée au travail de création autour d’auteurs contemporains. Un temps d’écriture et de lecture est proposé, pour ceux qui désirent partager leur texte. Vous apprivoisez peu à peu les différents genres littéraires, fragments, nouvelles, conte, roman, dialogue, monologue… Vous expérimentez et apprenez à découvrir cette voix singulière qui est la votre, sa diversité, sa complexité. INSCRIPTION A FAIRE À l’AVANCE CONTACT : atelier-caractere@orange.fr Animations -> Atelier / Cours On line Rue didot Paris 75014

58, 95 Didot

Contact :Caractère atelier-caractere@orange.fr https://www.atelier-caractere.com atelier-caractere@orange.fr Animations -> Atelier / Cours

Date complète :

Caractère

