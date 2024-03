Atelier “Écriture Musiques Urbaines” Villa Valmont – Maison des écritures et des paysages Lormont, mercredi 10 avril 2024.

Atelier "Écriture Musiques Urbaines"

Début : 2024-04-10T16:00:00+02:00 – 2024-04-10T18:00:00+02:00

Fin : 2024-04-12T18:00:00+02:00 – 2024-04-12T20:00:00+02:00

Partenaire du Festival des Cultures Urbaines, la Villa Valmont propose un atelier d’écriture autour des musiques urbaines (rap, slam, r’n’b…) avec le rappeur bordelais Bonni.

Cet atelier d’écriture est réservé aux jeunes entre 16 à 18 ans. L’atelier gratuit se déroule à la Villa Valmont sur trois sessions de deux heures le mercredi 10 avril (de 16h à 18h), le jeudi 11 avril (de 18h à 20h) et le vendredi 12 avril (de 18h à 20h).

Lors de ce workshop sur 3 jours, les participant·es travailleront à l’écriture de leur propre texte de slam, de rap ou de R’N’B avec l’aide et les conseils de Bonni, rappeur bordelais. Les participants pourront partager leur texte sur la scène de la Villa Valmont, devant le public de la soirée open mic du dimanche 14 avril à 18h30 (jusqu’à 20h)

Biographie de Bonni

Bonni est un artiste de rap qui a commencé son voyage musical jalonné de découvertes artistiques dans les années 2000. Depuis, il s’est entouré de professionnels de divers horizons et a poussé toujours plus loin son expérimentation musicale pour créer son propre style sonore. Mélomane, il s’inspire de différents courants musicaux (Jazz, Reggae, Blues, Rap, Chanson Française…) qu’il mêle avec subtilité au rap français. Bonni représente donc un rap émergent et novateur à la recherche de nouvelles sonorités qu’il crée et enregistre dans son Home Studio. Par ailleurs investi dans le milieu social, Bonni mêle son métier d’éducateur spécialisé et son talent de rappeur en proposant des ateliers de création à des jeunes.

Villa Valmont – Maison des écritures et des paysages 20 rue Sourbès 33310 Lormont Lormont 33310 Lissandre Gironde Nouvelle-Aquitaine

