Lormes Lormes Lormes, Nièvre Atelier écriture intuitive Lormes Lormes Catégories d’évènement: Lormes

Nièvre

Atelier écriture intuitive Lormes, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Lormes. Atelier écriture intuitive 2021-07-17 – 2021-07-17

Lormes Nièvre EUR 15 15 L’écriture peut être une porte vers le subconscient, vous mener à votre inconscient. Elle peut aussi, pur les spirituels, être un outil de canalisation de messages. Comment ? en acceptant de se laisser porter par ce qui vient. Ressentis ? Inspiration ? Mettre des mots sur une émotion peut permettre d’en dérouler le fil. Cet atelier vous propose différents jeux d’écriture, vous accompagnant dans la libération de blocage et d’accéder à la puissance de cotre écriture intuitive… L’écriture peut être une porte vers le subconscient, vous mener à votre inconscient. Elle peut aussi, pur les spirituels, être un outil de canalisation de messages. Comment ? en acceptant de se laisser porter par ce qui vient. Ressentis ? Inspiration ? Mettre des mots sur une émotion peut permettre d’en dérouler le fil. Cet atelier vous propose différents jeux d’écriture, vous accompagnant dans la libération de blocage et d’accéder à la puissance de cotre écriture intuitive… dernière mise à jour : 2021-06-22 par

Détails Catégories d’évènement: Lormes, Nièvre Étiquettes évènement : Autres Lieu Lormes Adresse Ville Lormes lieuville 47.29187#3.81887