L’auteur/illustrateur propose au groupe de créer et d’illustrer une histoire. Mercredi 19 mai à 15h Sur inscription début mai, pour les enfants à partir de 7 ans, sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire Christian Epanya est né à Douala, au Cameroun. Lauréat du prix UNICEF des illustrateurs à la Foire internationale du livre jeunesse de Bologne, il est l’auteur de plusieurs albums. Lors de l’atelier, il invitera les enfants à s’essayer à la création d’une fiction tout en les initiant à différentes techniques d’illustration. Animations -> Atelier / Cours Bibliothèque Colette Vivier 6 rue Fourneyron Paris 75017

