Soustons Landes 5 EUR L’association Grain de sel vous propose d’écrire à partir de vos expériences personnelles, individuelles ou partagées.

Mais aussi, de trouver votre “petite musique personnelle” d’écriture, de l’affermir et/ou de l’approfondir. Il n’est pas nécessaire d’avoir l’habitude ou l’expérience de l’écriture, l’envie seule compte. Les ateliers durent 2h. Le premier est gratuit (après adhésion).

+33 6 31 52 24 21

