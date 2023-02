Atelier écriture Ganges Ganges Catégories d’Évènement: Ganges

Hérault

Atelier écriture, 23 février 2023, Ganges Ganges. Atelier écriture Plan de l’Ormeau

Médiathèque Lucie Aubrac Ganges Herault

2023-02-23 – 2023-02-23 Ganges

Herault Ganges Ces ateliers sont animés par Elisabeth Fauquet Finkelstein.

Entrée libre. La Médiathèque Lucie Aubrac propose plusieurs ateliers d’écriture. http://ganges.fr/Mediatheque-de-Ganges-Lucie-Aubrac Ganges

dernière mise à jour : 2023-02-21 par

Détails Catégories d’Évènement: Ganges, Hérault Autres Lieu Ganges Adresse Plan de l'Ormeau Médiathèque Lucie Aubrac Ganges Herault Ville Ganges Ganges lieuville Ganges Departement Herault

Ganges Ganges Ganges Herault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ganges ganges/

Atelier écriture 2023-02-23 was last modified: by Atelier écriture Ganges 23 février 2023 Ganges Ganges, Hérault Hérault Plan de l'Ormeau Médiathèque Lucie Aubrac Ganges Herault

Ganges Ganges Herault