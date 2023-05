Atelier écriture et thé : oser écrire ! Atelier nunshen Paris Catégories d’Évènement: ile de france

.Public adultes. A partir de 16 ans. Jusqu’à 80 ans. payant 39€ pour une personne 70€ pour 2 Participez à un atelier pour libérer votre plume en dégustant des thés d’exception et inspirants. Laissez-vous surprendre par cet atelier Écriture et thé ludique qui vous aidera à libérer votre créativité ! Explorez votre propre voix, déployez votre imaginaire en vous laissant surprendre par une approche sensorielle unique qui vous aidera oser écrire ou à progresser. Cet atelier s’adresse autant à ceux qui souhaitent franchir le pas de l’écriture qu’à ceux qui ont déjà une certaine pratique de l’écriture. Il est composé de sessions organisées de la façon suivante :

– La dégustation d’un thé d’exception

– Le temps d’écriture

Atelier nunshen rue Tronchet 75008 Paris Contact : https://www.divinithe.com/en-quoi-consiste-un-atelier-the-ecriture/ 06 13 11 43 81 nathaliehegron@divinithe.com

