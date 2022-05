Atelier écriture et scène ouverte slam

Atelier écriture et scène ouverte slam, 14 mai 2022, . Atelier écriture et scène ouverte slam

2022-05-14 17:30:00 – 2022-05-14 20:00:00 Venez créer et partager vos textes : un atelier jovial pour écrire et dire, suivi d’une scène ouverte et généreuse pour faire claquer les mots, à chacun son écho ! dernière mise à jour : 2022-04-21 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville