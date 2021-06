Atelier Ecriture et Interprétation de Chansons Faubourg des Musiques, 12 juillet 2021-12 juillet 2021, Lille.

Atelier Ecriture et Interprétation de Chansons

du lundi 12 juillet au vendredi 23 juillet à Faubourg des Musiques

Si tu as entre 13 et 18 ans, Si tu aimes chanter, écrire des textes, composer des mélodies, interpréter et enregistrer tes propres chansons… On t’attend au Faubourg des Musiques pour participer à l’atelier Ecriture et d’Interprétation de Chansons proposé par l’association Barbarie Barbara dans le cadre de VOYAGE VOYAGES. Atelier animé par Cyril Dymny (auteur-compositeur-interprète et musicien intervenant), les lundis 12 et 19 juillet, les mardis 13 et 20 juillet, les jeudis 15 et 22 juillet, les vendredis 16 et 23 juillet de 14h à 16h au Faubourg des Musiques 15 Avenue Verhaeren 59000 Lille GRATUIT Informations et inscriptions par téléphone au 0320448996 ou par mail : [[faubourgdesmusiques@mairie-lille.fr](mailto:faubourgdesmusiques@mairie-lille.fr)](mailto:faubourgdesmusiques@mairie-lille.fr) (dans la limite des places disponibles)

gratuit sur inscription

Atelier Ecriture et Interprétation de Chansons

Faubourg des Musiques 15 Avenue Verhaeren 59000 Lille Lille Faubourg de Béthune Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-12T14:00:00 2021-07-12T16:00:00;2021-07-13T14:00:00 2021-07-13T16:00:00;2021-07-15T14:00:00 2021-07-15T16:00:00;2021-07-16T14:00:00 2021-07-16T16:00:00;2021-07-19T14:00:00 2021-07-19T16:00:00;2021-07-20T14:00:00 2021-07-20T16:00:00;2021-07-22T14:00:00 2021-07-22T16:00:00;2021-07-23T14:00:00 2021-07-23T16:00:00