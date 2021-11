Toulouse Médiathèque Saint-Cyprien Toulouse ATELIER – Écriture dramatique Médiathèque Saint-Cyprien Toulouse Catégorie d’évènement: Toulouse

ATELIER – Écriture dramatique Médiathèque Saint-Cyprien, 14 novembre 2020, Toulouse. ATELIER – Écriture dramatique

Médiathèque Saint-Cyprien, le samedi 14 novembre 2020 à 10:00

Créez une scène de théâtre avec Agathe Raybaud, animatrice d’ateliers d’écriture créative. À partir de 12 ans Inscription au 05 62 27 63 30 Créez une scène de théâtre avec Agathe Raybaud, animatrice d’ateliers d’écriture créative. À partir de 12 ans Inscription au 05 62 27 63 30 Médiathèque Saint-Cyprien 63 rue Réclusane Toulouse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2020-11-14T10:00:00 2020-11-14T13:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Toulouse Autres Lieu Médiathèque Saint-Cyprien Adresse 63 rue Réclusane Ville Toulouse lieuville Médiathèque Saint-Cyprien Toulouse