Lille maison Folie Moulins Lille, Nord Atelier : écriture de scénario • M Festival maison Folie Moulins Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Atelier : écriture de scénario • M Festival maison Folie Moulins, 20 octobre 2021, Lille. Atelier : écriture de scénario • M Festival

le mercredi 20 octobre à maison Folie Moulins

Découvrez l’univers de l’animation traditionnelle et du travail de scénariste, dans le cadre du spectacle “La Vie animée de Nina W.”, de la Compagnie Les Bas-Bleus. Cette dernière vous permettra de vous familiariser avec la question du scénario, de la narration, du storyboard, création de décors, de marionnettes et du principe de l’animation image par image. _Pour tout le monde à partir de 6 ans (enfants accompagné·e·s d’un·e adulte)_ _Durée : 1h30 – deux sessions au choix à 14h30 et 16h30_ _Gratuit, réservations conseillées à [mfmoulins@mairie-lille.fr](mailto:mfmoulins@mairie-lille.fr) ou 03 20 95 08 82_ **Dans le cadre du** [**M Festival**](https://maisonsfolie.lille.fr/m-festival-2021)**, festival organisé par la maison Folie Moulins du 13 au 31 octobre 2021**

Gratuit, réservations conseillées

À l’occasion du M Festival, les compagnies programmées vous invitent à des ateliers pour découvrir les secrets de fabrication d’un spectacle ! maison Folie Moulins 47 rue d’Arras Lille Lille Lille-Moulins Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-20T14:30:00 2021-10-20T16:00:00;2021-10-20T16:30:00 2021-10-20T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu maison Folie Moulins Adresse 47 rue d'Arras Lille Ville Lille lieuville maison Folie Moulins Lille