Atelier – Ecriture de manga Rosheim Rosheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Rosheim

Atelier – Ecriture de manga Rosheim, 6 avril 2022, Rosheim. Atelier – Ecriture de manga Rosheim

2022-04-06 – 2022-04-06

Rosheim Bas-Rhin Fans de manga ? Venez faire parler votre imagination et réalisez votre bd ! Sur inscription, dans la limite des places disponibles. A partir de 8 ans Fans de manga ? Venez faire parler votre imagination et réalisez votre bd ! +33 3 88 49 25 00 Fans de manga ? Venez faire parler votre imagination et réalisez votre bd ! Sur inscription, dans la limite des places disponibles. A partir de 8 ans Rosheim

dernière mise à jour : 2022-03-23 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Rosheim Autres Lieu Rosheim Adresse Ville Rosheim lieuville Rosheim Departement Bas-Rhin

Rosheim Rosheim Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rosheim/

Atelier – Ecriture de manga Rosheim 2022-04-06 was last modified: by Atelier – Ecriture de manga Rosheim Rosheim 6 avril 2022 Bas-Rhin Rosheim

Rosheim Bas-Rhin