Atelier écriture créative pour enfants Lannion, 26 octobre 2022

Atelier écriture créative pour enfants

Couleur de Môm 6 rue Duguesclin Lannion Ctes-d'Armor

2022-10-26 14:00:00 – 2022-10-26 16:30:00

Couleur de Môm 6 rue Duguesclin

Lannion

Ctes-d’Armor

Lannion

Et si on écrivait une histoire ?

Un moment ludique et créatif pour vivre le plaisir d’écrire

On invente, on s’exprime, on écrit, on lit, on joue avec les mots !

8- 12 ans, tous niveaux

Goûter offert – matériel fourni

claire.debray@hotmail.fr +33 6 48 76 18 74

