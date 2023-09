Atelier écriture créative à Paris Maison Association Louvre Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Atelier écriture créative à Paris Maison Association Louvre Paris, 7 octobre 2023, Paris. Du samedi 07 octobre 2023 au dimanche 08 octobre 2023 :

dimanche

de 09h00 à 12h30

samedi

de 14h00 à 18h00

.Public adolescents adultes. payant L’atelier de 4h est à 50 euros (1 jour) L’atelier de 7h30 est à 90 euros (2 jours) Affirmez votre singularité ! Découvrez votre style !

Rencontrons nous ou retrouvons nous pour écrire ce « Vivre obstinément ». Atelier écriture à Paris, singularités Rêveurs, provocateurs, intimistes, originaux, visionnaires, quel personnage et quel auteur êtes-vous ? Cet atelier vous propose des consignes de Creative Writing (autobiographiques, fictionnelles), vous pourrez travailler votre style, votre créativité et affirmerez votre singularité, vous créerez votre NOUVELLE VAGUE ! Toute inscription se fait à L’AVANCE à l’Association CARACTERE : atelier-caractere@orange.fr Maison Association Louvre bis Rue du Louvre 75001 Paris Contact : https://www.atelier-caractere.com http://www.atelier-caractere.com

