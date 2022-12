Atelier Ecriture-Collage l’Atelier sous les toits, 24 septembre 2022, Paris.

Le samedi 17 juin 2023

de 14h00 à 18h30

Le samedi 22 avril 2023

de 14h00 à 18h30

Le samedi 14 janvier 2023

de 14h00 à 18h30

Le samedi 18 février 2023

de 14h00 à 18h30

Le samedi 25 mars 2023

de 14h00 à 18h30

. payant 55 € / samedi

Un atelier pour mêler images et mots, en alternant temps d’écriture et temps de collage. La créativité s’éveille.

Collecter des images et des mots, les découper, les déchirer et les assembler : un plaisir enfantin qui libère l’expression et encourage la créativité. Dans cet atelier atypique, les temps d’écriture et les temps de collage se succèdent et s’enrichissent mutuellement. Art de l’impro et de l’intuition, le collage ne demande aucun savoir-faire particulier. Il apporte à qui s’y aventure une satisfaction immédiate. Sous son influence, l’écriture gagne en liberté.

Adultes

6 personnes maximum

Pré-requis : aucun

l’Atelier sous les toits 84 rue de Charenton 75012 Paris

Contact : http://lateliersouslestoits.free.fr 01 43 41 48 72 lateliersouslestoits@free.fr http://lateliersouslestoits.free.fr/atelier-ecriture-collage.html

