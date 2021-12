Anglet Bibliothèque Quintaou Anglet, Pyrénées-Atlantiques Atelier écriture Bibliothèque Quintaou Anglet Catégories d’évènement: Anglet

Bibliothèque Quintaou, le samedi 22 janvier 2022 à 14:00

Mots d’amour ———— ### Par Services à la Plume **Lors de cette Nuit de la lecture où l’amour est roi, l’amour est loi, innovez et déclarez votre flamme avec une lettre manuscrite.** Grâce à notre atelier d’écriture Mots d’amour mené par Morgane Tellechea, de Services à la Plume, la lettre d’amour n’aura plus de secret pour vous. Symbole du romantisme, elle vous parera d’une beauté unique, d’un charme singulier. Vous n’aurez plus rien à envier à Victor Hugo, Jacques Brel, Céline Dion, Ed Sheeran ou encore Françoise Bourdin… **Dans le cadre des Nuits de la lecture.**

Nombre limité de places.

Bibliothèque Quintaou 12 rue Albert le Barillier 64600 Anglet

