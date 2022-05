Atelier écriture avec Hervé, 28 mai 2022, .

Atelier écriture avec Hervé

2022-05-28 – 2022-05-28

L’association Lyre d’Orphée propose son atelier d’écriture un samedi par mois au [K] Rabo. L’atelier démarre par un échange oral au sujet de l’écriture et des diverses questions qui la traversent. Au cours de l’atelier, les temps d’écriture alternent avec des temps de partage et différentes formes de restitution orale pour celles et ceux qui le souhaitent, sous réserve d’évolutions ultérieures. Que vous ayez déjà une pratique importante de l’écriture ou non, vous êtes bienvenues..!». Petit à petit, vous pourrez découvrir, confirmer ou transformer votre style.. !

