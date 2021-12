Laval Musée vivant de l'école publique Laval, Mayenne Atelier écriture au porte-plume et à l’encre violette Musée vivant de l’école publique Laval Catégories d’évènement: Laval

Musée vivant de l'école publique, le dimanche 23 janvier 2022 à 17:30

Venez tester pendant 30 minutes, l’écriture au porte-plume et à l’encre violette. Tout le matériel est fourni. Gratuit.

20 personnes maximum.

Atelier écriture au porte-plume et à l’encre violette Musée vivant de l’école publique 8 impasse Haute Chiffolière 53000 Laval Laval Bel-Air-Beauregard Mayenne

2022-01-23T17:30:00 2022-01-23T18:00:00

2022-01-23T17:30:00 2022-01-23T18:00:00

