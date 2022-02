Atelier écriture adulte Bibliothèque Sorbier Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Atelier écriture adulte Bibliothèque Sorbier, 25 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le vendredi 20 mai 2022

de 11h15 à 13h15

Le vendredi 15 avril 2022

de 11h15 à 13h15

Le vendredi 25 mars 2022

de 11h15 à 13h15

gratuit

Laure HELENE vous propose des ateliers d’écriture créative pour tout public. Ce sont des espace d’expression libre, ouverts à tous, pour passer un bon moment. Pendant une séance d’écriture de 2h, plusieurs propositions d’écriture faciles sont proposées avec des consignes très accessibles. Du temps d’écriture individuelle et des moments de partage à l’oral sont prévus pour les personnes qui souhaitent prendre la parole. Il n’y a aucune obligation de lire devant les autres.Ces ateliers ont lieu à la Bibliothèque Sorbier le vendredi entre 11h15 et 13h15 une fois par mois. Le thème de la séance change à chaque fois. Le cadre est bienveillant et l’écoute sans jugement. Pas besoin de s’y connaître en littérature ni en écriture pour participer. Bibliothèque Sorbier 17 rue Sorbier Paris 75020

3 : Gambetta (Paris) (440m) 69 : Martin Nadaud (Paris) (205m)

Contact : 01 46 36 17 79 bibliotheque.sorbier@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeSorbier/ Atelier;Littérature

Date complète :

2022-03-25T11:15:00+01:00_2022-03-25T13:15:00+01:00;2022-04-15T11:15:00+01:00_2022-04-15T13:15:00+01:00;2022-05-20T11:15:00+01:00_2022-05-20T13:15:00+01:00

Laure Helene

