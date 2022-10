Atelier – Ecrire une lettre au Père Noël Obernai Obernai Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Obernai

Atelier – Ecrire une lettre au Père Noël

rue Athic Obernai Bas-Rhin

2022-11-23

rue Athic Obernai Bas-Rhin

2022-11-23 – 2022-11-23 Obernai

Bas-Rhin EUR Enfants, parents et grands-parents, petits et grands, venez en famille prendre la plume pour écrire au Père Noël et faire vos vœux de cadeaux.

Voilà un atelier où vous ne manquerez pas d’adresse ! Petits et grands, venez prendre la plume pour écrire au Père Noël. Faites votre liste de cadeaux ! +33 3 88 95 18 20 Obernai

