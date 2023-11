Atelier : Ecrire sa nouvelle L’adresse exacte du restaurant sera fournie au moment de l’inscription. Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Atelier : Ecrire sa nouvelle L’adresse exacte du restaurant sera fournie au moment de l’inscription. Paris, 15 janvier 2024, Paris. Le lundi 15 janvier 2024

de 10h00 à 17h30

.Public adultes. payant Tarif plein : 60 EUR,



Tarif adapté selon vos possibilités financière (nous contacter) Vous avez envie d’écrire ? Venez écrire en groupe pendant une journée et repartez avec votre nouvelle rédigée sur place. L’objectif de cette journée : venir avec une page blanche et repartir avec votre nouvelle. L’association Ateliers Première Ligne vous propose une journée nouvelle. Intégré parmi un groupe d’écrivants, vous allez être guidé par

votre animateur pour élaborer un texte long. L’animateur, au moyen des techniques de l’écriture créative, va vous aider à démarrer votre nouvelle. Vous pourrez ensuite faire individuellement appel à lui pour avancer dans votre écriture au cours de la journée.

Si vous avez envie d’écrire, mais n’avez jamais rédigé une nouvelle, cette journée est faite pour vous ! Vous pouvez vous inscrire sur le lien suivant. Il est recommandé, mais pas

obligatoire, d’avoir déjà pratiqué l’écriture en atelier pour tirer le

meilleur parti de cette journée.

obligatoire, d’avoir déjà pratiqué l’écriture en atelier pour tirer le meilleur parti de cette journée. Le repas n’est pas compris dans le tarif, et sera pris obligatoirement dans l’établissement qui nous héberge (prévoir 22 EUR). Au plaisir de nous retrouver autour de l’écriture ! L’adresse exacte du restaurant sera fournie au moment de l’inscription. rue de la gaité 75014 Paris Contact : https://www.ateliers-premiere-ligne.org/ contact@ateliers-premiere-ligne.org https://www.helloasso.com/associations/ateliers-premiere-ligne/evenements/journee-ecrire-sa-nouvelle-le-15-janvier-2024

DR Ateliers Première Ligne Notre précédente journée nouvelle Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu L'adresse exacte du restaurant sera fournie au moment de l'inscription. Adresse rue de la gaité Ville Paris Departement Paris Lieu Ville L'adresse exacte du restaurant sera fournie au moment de l'inscription. Paris latitude longitude 48.8398016999552,2.32367965397103

L'adresse exacte du restaurant sera fournie au moment de l'inscription. Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/