Atelier ” Ecrire le poème, à la croisée de l’image et du son” Médiathèque Gambetta,Orléans Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Atelier ” Ecrire le poème, à la croisée de l’image et du son” Médiathèque Gambetta,Orléans, 19 mars 2022, Orléans. Atelier ” Ecrire le poème, à la croisée de l’image et du son”

Médiathèque Gambetta, Orléans, le samedi 19 mars à 10:30

### **« L’objectif de toute œuvre artistique, c’est de créer des liens avec l’autre. » Samira Negrouche.** ### Écrire le poème, à la croisée de l’image et du son, Atelier de Samira avec un groupe d’enfants ### « Avec les arts plastiques, nous réfléchissons à la façon de traduire l’image en poésie et la poésie en image. » Samira Negrouche.

Entrée libre

Dans le cadre du Printemps des poètes, de la semaine de la francophonie et de la semaine d’éducation et d’actions contre le racisme et l’antisémitisme: Carte Blanche à Samira Negrouche Médiathèque Gambetta,Orléans 1 place Gambetta 45000 Orléans Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-19T10:30:00 2022-03-19T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Médiathèque Gambetta,Orléans Adresse 1 place Gambetta 45000 Orléans Ville Orléans lieuville Médiathèque Gambetta,Orléans Orléans Departement Loiret

Médiathèque Gambetta,Orléans Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/

Atelier ” Ecrire le poème, à la croisée de l’image et du son” Médiathèque Gambetta,Orléans 2022-03-19 was last modified: by Atelier ” Ecrire le poème, à la croisée de l’image et du son” Médiathèque Gambetta,Orléans Médiathèque Gambetta,Orléans 19 mars 2022 Médiathèque Gambetta orléans Orleans Orléans

Orléans Loiret