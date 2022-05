Atelier « Ecrire le littoral »

Atelier « Ecrire le littoral », 11 août 2022, . Atelier « Ecrire le littoral »

2022-08-11 – 2022-08-11 Animé par Emmanuelle Godec Prigent (Association Atelier lever l’encre de Carantec). Dans cet atelier d’écriture intergénérationnel, chaque participant se glissera dans la peau d’un écrivain, poète ou autre, avec pour sources d’inspiration la mer, le littoral, la faune et la flore… Animé par Emmanuelle Godec Prigent (Association Atelier lever l’encre de Carantec). Dans cet atelier d’écriture intergénérationnel, chaque participant se glissera dans la peau d’un écrivain, poète ou autre, avec pour sources d’inspiration la mer, le littoral, la faune et la flore… dernière mise à jour : 2022-05-27 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville