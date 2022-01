Atelier Ecrire le cinéma documentaire Médiathèque Hélène Berr Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Atelier Ecrire le cinéma documentaire Médiathèque Hélène Berr, 2 avril 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 02 avril 2022

de 15h00 à 17h00

gratuit

Venez vous essayer à l’écriture documentaire ! Dans le cadre du Prix du public Les Yeux doc 2022, les bibliothécaires de la médiathèque Hélène Berr vous proposent un atelier ludique d’initiation l’écriture du cinéma du réel, le samedi 2 avril 2022. Un scénario pour le cinéma de fiction, oui ! Mais un scénario de film documentaire ?

Contrairement aux idées reçues, le cinéma du réel se pense et s’écrit lui aussi, en amont ou pendant le tournage. Le cinéaste ne se contente pas de poser sa caméra pour rendre compte de la réalité, comme le ferait une caméra de surveillance. Il propose un regard, le sien, et organise la matière du réel pour la mettre en film. Dans cet atelier, les bibliothécaires vous proposeront d’expérimenter quelques outils utilisés dans l’écriture du cinéma documentaire à travers le jeu. Vous pourrez ensuite passer à la pratique écrite pour mettre en forme le réel qui nous entoure dans l’espace de la bibliothèque. Enfin, si le cœur vous en dit, vous pourrez partager votre vision du réel ainsi mise en forme, dans un moment de lecture collective en fin de séance. Un atelier ludique dans le cadre du Prix du Public Les yeux doc 2022

Le Prix du public Les yeux doc est proposé par la Bibliothèque publique d’information en partenariat avec ARTE, Mediapart, Images documentaires, Le Blog documentaire, aux bibliothèques proposant la plateforme numérique Les yeux doc à leurs usagers. Ce Prix a pour but de promouvoir et diffuser des films documentaires de création par le biais du Catalogue national de films documentaires-Les yeux doc. Retrouvez gratuitement toute l’offre vidéo du catalogue sur le Portail des Bibliothèques. Médiathèque Hélène Berr 70 rue de Picpus Paris 75012

6 : Bel-Air (Paris) (277m) 71 : Hôpital Rothschild (Paris) (17m)

Contact : 0143458712 mediatheque.helene-berr@paris.fr

