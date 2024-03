Atelier écrire et dire nos fictions inspirées de femmes réelles Espace Lagabrielle Bergerac, lundi 18 mars 2024.

Atelier écrire et dire nos fictions inspirées de femmes réelles Espace Lagabrielle Bergerac Dordogne

Du lundi 18 mars au vendredi 22 mars de 18h30 à 21h30 par Chloé de Broca » A celles qui voudront me rejoindre, nous créerons ensemble un espace sécurisant dans lequel nous pourrons nous exprimer librement: par l’écriture, la prise de parole et le mouvement du corps et de l’esprit. Chaque jour je proposerai un thème qui définira nos explorations ( exemple: le corps, l’intime, la figure maternelle, l’enfant intérieur, le rêve, nos utopies…)

Je m’appuierai sur des textes de la littérature, des images, des musiques, des extraits documentaires liés au thème du jour, pour nous inspirer. »

SUR INSCRIPTION PAR MAIL 200 200 EUR.

Début : 2024-03-18 18:30:00

fin : 2024-03-22 21:30:00

Espace Lagabrielle Allée du commissaire Félix Landry

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine theatreduroidecoeur@mailo.com

