du mercredi 20 octobre au mardi 14 décembre à Espace Andrée Chedid

6 ateliers auront lieu pendant la résidence de Yekta. Le premier se tiendra le mardi 19 octobre et aura pour thème Hasard et nécessité : la contrainte imprévue. Dans le cadre de la résidence d’écrivain financée par la Région Ile de France.

Entrée libre sur réservation

Atelier d’écriture avec le poète et performeur Yekta Espace Andrée Chedid 60 rue Général Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-20T18:30:00 2021-10-20T20:30:00;2021-11-23T18:30:00 2021-11-23T20:30:00;2021-12-14T18:30:00 2021-12-14T20:30:00

