Atelier – Écrire avec le Héros, le Pantin et le Cachalot

2022-05-14 – 2022-05-14

Trois ateliers d’écriture autour de trois spectacles de la programmation 2020-2021 du Théâtre d’Auxerre : Pinocchio, Moby Dick et La Guerre de Troie (en moins de deux !).

Trois histoires où se croisent légendes universelles, récits initiatiques et contes d’enfance qui font l’humanité.

Le « thème » de l’atelier d’écriture est toujours un « prétexte » à écrire, à s’autoriser cet acte qui fait peur et envie à la fois. On s’y laisse immerger, on s’y invente un point de vue, on ne sait pas où on va, on trouve un chemin, on tombe en panne, on s’accroche à un mot, on repart, on croise une expression, on la suit, on la mêle à une autre… et le prétexte se fait texte.

Chacun de ces ateliers aura sa construction particulière, en fonction du spectacle, mais tous s’appuieront sur les théories du GFEN (Groupement Français d’Éducation Nouvelle) dont les préceptes fondamentaux sont « Tous capables» et « C’est à plusieurs que l’on apprend tout seul ».

Tous capables parce que les séries de contraintes qui structurent le déroulement de l’atelier sont autant de guides qui ne laissent jamais personne seul et désemparé devant sa feuille blanche. Elles obligent à sortir des habitudes de pensées, nous placent dans une démarche de création. Parce qu’« Écrire » n’est pas une inspiration venue de nulle part mais se nourrit, comme tout acte de création, d’associations fortuites, d’aléatoire et de rationnel que les contraintes d’écriture font émerger.

Cette écriture s’invente au sein du groupe, ce « plusieurs » qui devient ressource pour le « tout seul ».

Et comme c’est dans un théâtre que se fera cette écriture, un moment sera consacré à la mise en voix d’un des textes de chacun·e des participant·e·s.

