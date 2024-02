Atelier écoute ton corps l’alimentation Mont-de-Marsan, samedi 24 février 2024.

Atelier écoute ton corps l’alimentation Mont-de-Marsan Landes

Découvrez-vous grâce à votre alimentation

Saviez-vous que notre façon de nous alimenter en dit long sur qui nous sommes ? Saviez-vous qu’il existe six raisons autres que la faim qui nous incite à manger ?

L’atelier vous amène à découvrir une vision métaphysique de l’alimentation et les liens existant entre vos corps physique, émotionnel, mental et spirituel. En reconnaissant les sept raisons qui vous font manger, vous prendrez conscience quand vous êtes à l’écoute de vos besoins et quand vous ne l’êtes pas. Vous repartirez avec un outil efficace pour vous aider à vous observer dans les semaines qui suivront l’atelier. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 14:00:00

fin : 2024-02-24 17:00:00

boulevard du chemin vert

Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine

