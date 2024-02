Atelier écoute ton corps La santé Mont-de-Marsan, samedi 24 février 2024.

Atelier écoute ton corps La santé Mont-de-Marsan Landes

Apprendre une nouvelle façon de voir et de gérer les problèmes physiques qui peuvent survenir dans votre vie.

Avez-vous des malaises physiques qui vous dérangent depuis un certain temps ? Avez-vous un problème physique récurrent ? Vous demandez-vous ce que votre corps cherche à vous dire ?

L’atelier vous invite à découvrir la méthode METC® pour gérer tout problème physique de façon simple et efficace en apprenant à voir ce qui se cache derrière chacun EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 09:30:00

fin : 2024-02-24 12:30:00

boulevard du chemin vert

Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine

L’événement Atelier écoute ton corps La santé Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2024-02-08 par OT Mont-de-Marsan