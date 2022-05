Atelier écoprint : tataki zomé Ancienne abbaye des prémontrés Pont-à-Mousson Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Ancienne abbaye des prémontrés, le samedi 4 juin à 14:00

En lien avec notre exposition temporaire aux couleurs du Japon, les enfants de 6 à 12 ans réaliseront, aux côtés de médiatrice, des impressions végétales sur tissu selon une technique ancestrale appelée tataki-zomé. Le tataki-zomé, du japonais marteler (tataki) et teindre (zomé), est une technique d’impression végétale qui permet de teindre un tissu grâce aux tanins et sucs des végétaux. Au programme : promenade et cueillette des végétaux dans les jardins de l’abbaye, composition et martelage. Chacun pourra repartir avec sa création textile.

Réservation en ligne. Tarif : 6€

Le jeune public est convié à un atelier ludique en plein air afin de créer avec les éléments de la nature et tester un mode d’impression végétale. Ancienne abbaye des prémontrés 9, rue Saint Martin, Pont-à-Mousson, Meurthe-et-moselle, Grand Est Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T15:30:00

