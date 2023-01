Atelier écologique – La saponification à froid Munchhausen, 11 février 2023, Munchhausen .

Atelier écologique – La saponification à froid

42 route du Rhin Munchhausen Bas-Rhin

2023-02-11 – 2023-02-11

Munchhausen

Bas-Rhin

Réaliser des savons chez soi, c’est possible et ça ne nécessite pas beaucoup de matériel ! Lors de cet atelier vous pourrez acquérir les bases de la saponification à froid et repartirez avec des savons doux pour la peau et pour la planète. Un cadeau fait-main et écologique.

À prévoir : gants de vaisselle, d’un tablier, de lunettes, et d’un masque de protection.

Intervenante : Marion LY, animatrice nature.

l’heure de RDV sera communiquée à l’inscription obligatoire vendredi 10 février 12h au plus tard. Attention place limitée. Ne convient pas aux enfants.

Réaliser des savons chez soi, c’est possible ! Lors de cet atelier vous pourrez acquérir les bases de la saponification à froid et repartirez avec des savons doux pour la peau et pour la planète.

À prévoir : gants de vaisselle, d’un tablier, de lunettes, et d’un masque de protection.

Intervenante : Marion LY, animatrice nature.

l’heure de RDV sera communiquée à l’inscription obligatoire. Attention place limitée. Ne convient pas aux enfants.

+33 3 88 86 51 67

Munchhausen

dernière mise à jour : 2023-01-13 par